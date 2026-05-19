Проезд по 30 грн в Киеве: петиция против новых тарифов за считанные часы набрала голоса

Решение о подорожании транспорта в Киеве вызвало шквал возмущения. Горожане менее чем за сутки собрали более 6 тысяч подписей под петицией об отмене новых тарифов. Теперь Киевсовет должен рассмотреть это обращение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Главное:
Поводом для капитального возмущения горожан стало официально обнародованное 18 мая намерение установить новую тарифную модель в коммунальном транспорте Киева. Запустить ее планируют уже с 15 июля 2026 года, сразу после завершения всех регуляторных процедур.
Проект предусматривает кардинальное переформатирование оплаты: стоимость разового билета подскочит до 30 грн, а цена за поездку по транспортной карте будет колебаться в пределах 25-30 грн.
Кроме этого, внедряется 90-минутный пересадочный билет за 60 грн, а безлимитный проездной на месяц будет стоить рекордные 4 875 грн.
Автор петиции Алексей Ксенич отмечает, что речь идет не о косметической корректировке, а о резком повышении стоимости базовой городской услуги в условиях военного положения, когда доходы людей крайне нестабильны.
Громада выдвинула четкий перечень требований к депутатам городского совета:
Теперь, когда петиция набрала 102% от необходимой нормы голосов, слово остается за мэром столицы и профильными комиссиями Киевсовета.
Сейчас в муниципальном транспорте Киева действуют фиксированные тарифы на пассажирские перевозки. Для обычного режима движения установлена следующая стоимость:
Также для пассажиров доступна линейка проездных билетов, где финальная цена зависит от объема приобретенных поездок.
Горожане могут выбрать абонементы на полный календарный месяц или на две недели, а также оптимизировать расходы, приобретя проездной на один выбранный вид транспорта или комбинированный вариант.
