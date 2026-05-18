Ціни на метро, автобуси й маршрутки: скільки зараз в Києві коштує проїзд

У Києві діють чіткі тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті, а також розгалужена система оплати. Пасажири можуть користуватися як разовими квитками, так і проїзними.

РБК-Україна із посиланням на КМДА розповідає, скільки зараз коштує проїзд у столиці.

Головне: Вартість однієї поїздки у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері столиці становить 8 гривень, а в міській електричці - 14,99 гривні.

у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері столиці становить 8 гривень, а в міській електричці - 14,99 гривні. Ціна проїзних квитків залежить від кількості поїздок, терміну дії (місяць чи половина) та обраних видів транспорту.

залежить від кількості поїздок, терміну дії (місяць чи половина) та обраних видів транспорту. Придбати квитки та поповнити картки можна онлайн у застосунку "Київ Цифровий" або офлайн через понад 2000 спеціальних точок по всьому місту.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва

Вартість однієї поїздки у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, становить:

Автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер - 8,00 грн;

- 8,00 грн; Метрополітен - 8,00 грн;

- 8,00 грн; Міська електричка - 14,99 грн.

Також пасажири можуть придбати проїзні квитки. Їхня вартість безпосередньо залежить від кількості поїздок. Оформити проїзний можна на весь місяць або на половину, а також обрати варіант на один конкретний вид транспорту чи на кілька одразу.

Ознайомитися з тарифами та дізнатися про умови пільгового проїзду можна на офіційних сайтах КП "Київський метрополітен" та КП "Київпастранс".

Додамо, що зараз діє система знижок при поповненні транспортної картки. При оплаті одразу 50 поїздок вартість однієї з 8 грн падає до 6,5 грн.

Поточні тарифи на поповнення транспортної картки (скриншот)

Де купити QR-квиток та поповнити картку: всі варіанти

На сьогодні в столиці облаштовано понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі разових QR-квитків. Для пасажирів доступні такі варіанти:

Термінали самообслуговування: 243 термінали встановлено на зупинках наземного транспорту та ще 304 термінали - на 52 станціях метрополітену. Тут можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квитки.

243 термінали встановлено на зупинках наземного транспорту та ще 304 термінали - на 52 станціях метрополітену. Тут можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квитки. Мережа Easy Pay: близько 1800 терміналів по всьому місту дозволяють швидко поповнити транспортну карту.

близько 1800 терміналів по всьому місту дозволяють швидко поповнити транспортну карту. Т-кіоски: близько 322 спеціалізованих кіосків, де можна придбати картку для проїзду.

Повну карту з усіма точками продажу та поповнення можна переглянути на офіційній міській мапі.

Онлайн-оплата через "Київ Цифровий"

Для максимальної зручності поповнити картку або придбати квиток можна дистанційно через міський застосунок "Київ Цифровий". Сервіс дозволяє:

Прив’язати транспортну карту до застосунку за номером та пін-кодом, щоб поповнювати її з банківської картки у будь-який час.

Сплачувати за проїзд за допомогою QR-квитка прямо з екрана смартфона.

Купувати квитки для інших користувачів та надсилати їх через месенджери чи електронну пошту за допомогою функції "Поділитися квитком".

Рішення для бізнесу: сервіс Т-КАРТ

Для юридичних осіб, підприємств та організацій доступне безготівкове поповнення. Спеціальний онлайн-сервіс Т-КАРТ пропонує зручний онлайн-кабінет, де можна оперативно поповнювати транспортні карти співробітників та відстежувати історію поїздок.

Яка вартість маршруток

Нагадаємо, що з 14 березня у Києві зросли ціни на проїзд у маршрутках до 20 гривень. Раніше проїзд коштував 15 грн. Причиною здорожчання стало зростання вартості пального у світі на фоні кризи на Сході.