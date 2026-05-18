Від безкоштовного до 30 гривень: де в Україні найдорожчий та найдешевший транспорт
У 2026 році вартість проїзду у громадському транспорті в Україні суттєво відрізняється залежно від міста, виду транспорту та способу оплати. У багатьох містах навесні переглянули тарифи через подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту.
РБК-Україна зібрало актуальні тарифи на проїзд у великих містах України та дізналося, де пасажири платять найбільше.
Головне:
- Максимальний тариф: Найвищу ціну зафіксовано у Львові, де з 16 травня за проїзд готівкою доведеться викласти 30 гривень.
- Весняна хвиля підвищення: Протягом весни ціни зросли у Запоріжжі, Черкасах, Луцьку та Дніпрі.
- Столичні розцінки: Київ поки має одні із найдешевших тарифів серед великих міст.
- Безкоштовний проїзд: Харків продовжує утримувати статус єдиного великого міста, де проїзд у всьому громадському транспорті залишається повністю безкоштовним для пасажирів.
- Мінімальна вартість: Серед міст із платним проїздом найнижчі ціни діють у Херсоні та Сумах - лише 6 гривень за поїздку в тролейбусі.
- Електронний стимул: У більшості обласних центрів діє диференційований тариф - безготівкова оплата та е-квитки дозволяють економити від 3 до 7 гривень на кожній поїздці.
- Обґрунтування змін: Перевізники та мерії пояснюють перегляд тарифів зростанням вартості пального, електрики та запчастин, а також гострим дефіцитом водіїв.
Де найдорожчий проїзд
Одним із найдорожчих міст за вартістю проїзду став Львів. Із 16 травня 2026 року тут діють нові тарифи:
- 30 гривень при оплаті готівкою;
- 26 гривень банківською карткою;
- 23 гривень через "ЛеоКарт" або додаток;
- 11,5 гривень для студентів із пільговою карткою.
Підвищення пояснили подорожчанням пального та витратами на перевезення.
У Запоріжжі також нещодавно зросли тарифи. Із 16 травня:
- маршрутки коштують 25 гривень;
- комунальний транспорт - 20 гривень при оплаті готівкою;
- 15 гривень - при безготівковій оплаті.
У Черкасах проїзд у маршрутках у травні підняли до 25 гривень, а вартість поїздки у тролейбусах планують збільшити до 20 гривень.
В Івано-Франківську тариф залежить від способу оплати:
- 15 гривень - транспортною карткою "Галка";
- 20 гривень - банківською карткою;
- 25 гривень - готівкою.
У Вінниці наразі в більшості маршруток проїзд коштує 15 гривень, а на приміських маршрутах - 18 гривень. Водночас у квітні 2026 року міськрада опублікувала проєкт нових тарифів:
- 25 гривень - базовий тариф;
- 30 гривень - маршрути до Щіток і Писарівки;
- 35 гривень - маршрут до Гавришівки.
В Ужгороді після квітневого підвищення:
- 20 гривень коштує безготівкова оплата;
- 23 гривень - готівкова.
Які тарифи діють у Києві та інших великих містах
У Києві вартість проїзду залишається однією з найнижчих серед великих міст:
- метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер - 8 гривень;
- міська електричка - 14,99 гривень.
При купівлі великої кількості поїздок через транспортну картку одна поїздка може коштувати від 6,5 гривень.
В Одесі:
- трамвай і тролейбус - 15 гривень;
- маршрутки - 20 гривень.
У Дніпрі після травневого перегляду тарифів:
- автобуси - 23 гривень;
- трамваї та тролейбуси - 25 гривень;
- метро - 10 гривень.
У Харкові громадський транспорт для пасажирів залишається безкоштовним - таке рішення міська влада зберігає від початку повномасштабної війни.
Де проїзд найдешевший
Одні з найнижчих тарифів нині у Херсоні:
- тролейбус - 6 гривень;
- маршрутки - 8 гривень.
У Сумах:
- тролейбус - 6 гривень;
- маршрутки - 15 гривень.
У Кропивницькому:
- тролейбус - 8 гривень;
- комунальний автобус - 10 гривень;
- маршрутки - 15 гривень.
У Хмельницькому:
- тролейбус - 9 гривень;
- автобус - 15 гривень.
У Полтаві:
- маршрутки - 15 гривень;
- тролейбуси - 10 гривень;
- 9 гривень - при оплаті е-квитком.
Де тариф залежить від способу оплати
У багатьох містах пасажирів стимулюють переходити на безготівкову оплату.
Наприклад, у Житомирі:
- 12 гривень коштує проїзд у електротранспорті транспортною карткою;
- 14 гривень - банківською карткою;
- 20 гривень - готівкою в автобусах.
У Тернополі:
- 15 гривень - із "Соціальною картою тернополянина";
- 17 гривень - неперсоніфікованим е-квитком;
- 20 гривень - банківською карткою або готівкою.
У Чернівцях із 20 квітня:
- автобуси - 20 гривень;
- тролейбуси - 16 гривень;
- для школярів у автобусах - 10 гривень у навчальний період.
У Рівному:
- автобуси та маршрутки - 18 гривень;
- тролейбуси - 12-14 гривень залежно від способу оплати;
- для школярів і студентів - 7 гривень.
Як змінювалися тарифи
У більшості міст перегляд тарифів відбувався протягом останнього року. Перевізники та місцева влада пояснюють це подорожчанням пального, зростанням цін на ремонт і запчастини, дефіцитом водіїв, підвищенням зарплат, а також збільшенням витрат на електроенергію та обслуговування транспорту.
Наприклад, у Луцьку вартість проїзду в маршрутках у травні зросла з 18 до 24 гривень. У Миколаєві тариф залежить навіть від відстані маршруту:
- 18 гривень - до 10 км;
- 20 гривень - понад 10 км;
- до окремих районів - 25-30 гривень.
У Чернігові вартість проїзду в автобусах становить від 12 до 17 гривень залежно від форми оплати.
Водночас частина міст поки утримує тарифи без змін, намагаючись зберегти доступність громадського транспорту для населення в умовах війни та складної економічної ситуації.
Нагадаємо, у Києві планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 30 гривень за разову поїздку. У КМДА пояснюють це зростанням витрат транспортних підприємств та пропонують систему знижок для власників транспортних карток, нові проїзні й пересадковий квиток.
Зазначимо, у столиці тарифи цьогоріч вже переглядали - 14 березня міська влада підвищувала вартість проїзду.