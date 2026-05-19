Проезд по 30 грн в Киеве: петиция против новых тарифов за считанные часы набрала голоса

Решение о подорожании транспорта в Киеве вызвало шквал возмущения. Горожане менее чем за сутки собрали более 6 тысяч подписей под петицией об отмене новых тарифов. Теперь Киевсовет должен рассмотреть это обращение.

Главное: На сайте Киевсовета стремительно набрала необходимые голоса петиция против повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте.

в коммунальном транспорте. Автор обращения отмечает, что новая тарифная модель, которую планируют запустить с 15 июля , станет социально болезненным ударом для киевлян.

Жители требуют от столичной власти остановить подорожание на время войны и провести открытый аудит "Киевпастранса" и метрополитена.

Новые тарифы: что готовят для пассажиров

Поводом для капитального возмущения горожан стало официально обнародованное 18 мая намерение установить новую тарифную модель в коммунальном транспорте Киева. Запустить ее планируют уже с 15 июля 2026 года, сразу после завершения всех регуляторных процедур.

Проект предусматривает кардинальное переформатирование оплаты: стоимость разового билета подскочит до 30 грн, а цена за поездку по транспортной карте будет колебаться в пределах 25-30 грн.

Кроме этого, внедряется 90-минутный пересадочный билет за 60 грн, а безлимитный проездной на месяц будет стоить рекордные 4 875 грн.

Почему киевляне против: аргументы общества

Автор петиции Алексей Ксенич отмечает, что речь идет не о косметической корректировке, а о резком повышении стоимости базовой городской услуги в условиях военного положения, когда доходы людей крайне нестабильны.

Удар по кошельку: Для людей с низкой оплатой труда, студентов, переселенцев и пенсионеров новые расценки станут критическими. Например, новый месячный безлимитный проездной (4 875 грн) способен съесть более половины месячного дохода человека, который получает минимальную заработную плату.

Пример других городов: В петиции напоминают, что Харьков во время войны вообще оставил муниципальный транспорт бесплатным для пассажиров, а в Днепре, Львове или Одессе тарифы значительно умереннее.

Альтернатива есть: Бюджет Киева - один из крупнейших в стране, поэтому город имеет финансовые возможности дотировать перевозки, а не перекладывать проблемы коммунальщиков исключительно на пассажиров.

Чего требуют от Киевсовета

Громада выдвинула четкий перечень требований к депутатам городского совета:

Официально обратиться в КГГА и запретить введение тарифа в 30 грн за поездку и проездного за 4 875 грн до конца войны.

Обязать чиновников обнародовать реальные экономические расчеты себестоимости и структуры расходов.

Провести публичный независимый аудит КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен".

Найти альтернативные источники финансирования транспорта за счет городского бюджета и оптимизации неэффективных расходов или сомнительных закупок.

Теперь, когда петиция набрала 102% от необходимой нормы голосов, слово остается за мэром столицы и профильными комиссиями Киевсовета.

Петиция набрала необходимых 6 тысяч голосов менее чем за сутки (скриншот)

Сколько сейчас стоит проезд в Киеве

Сейчас в муниципальном транспорте Киева действуют фиксированные тарифы на пассажирские перевозки. Для обычного режима движения установлена следующая стоимость: