"Провокація російських окупантів": мер Енергодару розповів, чи є загроза від пожежі на ЗАЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС, яка сталась ввечері 11 серпня, це "провокація російських окупантів". Зокрема, чергові ймовірні спроби дискредитувати ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Енергодара Дмитра Орлова в коментарі проєкту "Радіо Свобода".
За словами міського голови, градирні, в яких сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Вони не працювали вже досить довгий час. Зазвичай дані конструкції працюють влітку під час функціонування досить суттєвої кількості енергоблоків.
"Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі, там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти", - сказав він.
Орлов не виключає, що таким чином, "окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових".
"До діючих енергоблоків, до ядерних установок, там досить суттєва відстань – близько кілометра до найближчого енергоблока. Тому з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фонд зараз у нормі, такий який і був до цього моменту", - поінформував він.
Нагадаємо, 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.
Після цього голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни у великій кількості підпалили в конструкціях автомобільні шини. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.
На це відреагував і президент Володимир Зеленський, заявивши, що "російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції". За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи.
Своєю чергою, МАГАТЕ заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".
В Енергоатомі вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.
Пізніше глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на території Запорізької атомної електростанції припинилася.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.