Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася, - Дніпропетровська ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

За його словами, рівень радіації у Нікопольському районі в нормі.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції". За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу. "Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ", - написав він.

МАГАТЕ заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".

В Енергоатомі вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

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