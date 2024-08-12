RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Провокация российских оккупантов": мэр Энергодара рассказал, есть ли угроза от пожара на ЗАЭС

Фото: провокации РФ на ЗАЭС (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пожар на Запорожской АЭС, который произошел вечером 11 августа, это "провокация российских оккупантов". В частности, очередные возможные попытки дискредитировать ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Энергодара Дмитрия Орлова в комментарии проекту "Радио Свобода".

По словам городского головы, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая находится в водоеме-охладителе для реакторов АЭС. Они не работали уже достаточно долгое время. Обычно данные конструкции работают летом при функционировании достаточно существенного количества энергоблоков.

"Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечем гореть", - сказал он.

Орлов не исключает, что таким образом "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".

"До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние - около километра до ближайшего энергоблока. Поэтому с точки зрения каких-либо ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой, какой и был до этого момента", - проинформировал он.

 

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

После этого глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне в большом количестве подожгли в конструкциях автомобильные шины. Он подчеркнул, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

На это отреагировал и президент Владимир Зеленский, заявив, что "российские кафиры устроили пожар на территории Запорожской атомной станции". По словам главы государства, пока показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы.

В свою очередь МАГАТЭ заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, который появился после "многочисленных взрывов".

В Энергоатоме вероятными причинами пожара считают халатность кафиров или сознательный поджог. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пожар на территории Запорожской атомной электростанции прекратился.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСПожарЭнергодарВойна России против Украины