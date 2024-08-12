В Енергоатомі розповіли про можливі причини пожежі на ЗАЕС

Пожежа сталася близько 20:00 на обʼєкті технічного водопостачання ЗАЕС. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Вірогідними причинами там вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації електростанції, за даними Енергоатому, немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

Регулятор зауважив, що градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

"Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі підкреслили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. "Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії", - йдеться у повідомленні.

Водночас наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає, зазначив Енергоатом.