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МАГАТЕ заявило про звуки вибухів, які нібито передували задимленню на ЗАЕС

Неділя 11 серпня 2024 23:36
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МАГАТЕ заявило про звуки вибухів, які нібито передували задимленню на ЗАЕС Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ у соцмережі X.

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", - йдеться у дописі.

Також МАГАТЕ пише, що "команда ЗАЕС" повідомила про "ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику". Нагадаємо, електростанція з березня 2022 року окупована російськими військами. Росія також замінила робочий персонал на об’єкті. Саме російську версію події озвучило МАГАТЕ у своєму дописі. Разом з тим, саме російські війська раніше неодноразово звинувачувалися у провокативних обстрілах ЗАЕС.

Про вплив інциденту на ядерну безпеку агентство не повідомило.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції". За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу. "Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ", - написав він.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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