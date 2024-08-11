МАГАТЕ заявило про звуки вибухів, які нібито передували задимленню на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ у соцмережі X.

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері", - йдеться у дописі. Також МАГАТЕ пише, що "команда ЗАЕС" повідомила про "ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику". Нагадаємо, електростанція з березня 2022 року окупована російськими військами. Росія також замінила робочий персонал на об’єкті. Саме російську версію події озвучило МАГАТЕ у своєму дописі. Разом з тим, саме російські війська раніше неодноразово звинувачувалися у провокативних обстрілах ЗАЕС. Про вплив інциденту на ядерну безпеку агентство не повідомило.