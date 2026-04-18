Проводи під час війни: священник пояснив, чи обов'язково йти на цвинтар і як ще пом'янути рідних

Головне у період Проводів - щира молитва за душі спочилих. Тож вшанувати пам'ять рідних і близьких навіть під час воєнного стану можна по-різному.
Про це розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
Священник розповів, що поминати спочилих рідних і близьких після Великодня - упродовж Проводів - можна у храмі та на кладовищі.
Так, насамперед, необхідно "прийти в храм і помолитися".
"Взяти участь у Божественній літургії. Подати записку (з іменем або іменами спочилих людей, - Ред.)", - порадив настоятель храму.
Помолившись, варто піти на цвинтар - до могилок.
Запалити там свічку чи лампаду.
"Привітатися з померлими, поділитися з ними радістю Світлого Христового Воскресіння. Сказати до них: "Христос Воскрес!"... Прочитати молитву. Побажати душам Царства небесного", - рекомендував Бобик.
Крім того, перебуваючи на цвинтарі, доцільно буде "згадати якісь добрі події з життя померлого".
"Ми йдемо на кладовище для того, щоб поділитися радістю з тими, хто відійшов. Адже смерть - це така, тимчасова розлука. Ми знаємо, що Христос Воскрес, так? Він переміг смерть", - нагадав священник.
Він зауважив, що всі люди колись помруть, але воскреснуть.
"І чи людина в це вірить, чи не вірить - залежить не від нашої віри, а від Всемогутнього Бога... І ми не маємо боятися воскресіння мертвих", - додав Бобик.
Водночас кожна людина, за його словами, має думати проте, де буде "після цього всезагального воскресіння" - "чи вічно страждати, чи вічно щасливо жити в Божому Царстві з Богом".
"Це залежить від нас. Як ми тут і зараз живемо... Отже, ми йдемо на кладовище для того, щоб засвідчити нашу віру у Воскресіння та життя після смерті. І помолитися за наших померлих", - констатував настоятель храму.
Водночас він визнав, що під час війни дехто з українців може не мати фізичної можливості сходити на могилки рідних.
Тоді вшанувати померлих, за словами священника, можна в інший спосіб.
"Якщо там, де мешкають люди, поряд є храм - вони можуть зайти у храм (якщо для них це безпечно). Взяти участь у богослужінні", - поділився Бобик.
Він зауважив, що це важливо - "щоб людина була присутня під час цієї поминальної молитви, під час поминального служіння".
У храмі потрібно, за словами священника, подати записку за упокій та помолитися.
Якщо ж можливості відвідати храм на Проводи у людини також немає, "можна і вдома - у приватній своїй молитві - також пом'янути, помолитися".
"У ці дні потрібно згадати наших рідних і близьких, полеглих українських захисників... Всіх, хто невинно загинув від війни. Аби попіклуватися про їхню вічність", - наголосив настоятель храму.
Він додав, що "необхідно виявляти турботу щодо них".
"Адже їм не потрібне "бешкетування" на цвинтарі, а потрібні молитва, милостиня та любов. Ми розлучились із нашими померлими, але в надії на нову зустріч із ними у час воскресіння з мертвих", - підсумував Бобик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна у поминальні дні подавати записки за нехрещених та як молитися за самогубців.
Крім того, ми пояснювали, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
Читайте також, чи обов'язково сповідатися перед Проводами.