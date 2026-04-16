Чи обов'язково сповідатися перед Проводами: відповідь священика ПЦУ

12:28 16.04.2026 Чт
2 хв
Що насправді символізує причастя для вірян?
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Чи обов'язково сповідатися перед Проводами: відповідь священика ПЦУ Сповідь допомагає вірянам укріпитись у вірі (фото: Getty Images)

Поминання померлих на Проводи - це не лише візит на цвинтар, а й участь у церковних таїнствах. Сповідь у цей період допомагає християнам укріпитись у вірі та справитись із тугою за покійниками.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.

Головне:

  • Наближення до Бога: Сповідь та причастя допомагають людині стати ближче до Бога, що є ключовим для допомоги душам померлих.
  • Суть покаяння: Повернутися до Церкви означає не просто формальний візит, а внутрішню зміну та виправлення самого себе.
  • Значення причастя. Це особиста зустріч із Христом, яка має силу змінювати життя вірянина.
  • Ефективність поминання: Чим міцнішою є віра та зв’язок людини з церквою, тим більшу допомогу вона може надати близьким, яких втратила.

Навіщо потрібна сповідь перед поминанням

За словами священнослужителя, втрата близьких часто стає для людей поштовхом до пошуку Бога. Саме через віру людина отримує можливість допомогти тим, хто пішов із життя.

"Дуже багато людей приходять до церкви, коли когось втрачають. І такий у них є до цього порив. До Церкви, до Бога... Оскільки їм дуже важко у цей час. І то дійсно важливо. Коли людина буде ближче до Бога, буде більше утверджуватися у вірі, тоді вона зможе більше допомогти і померлому", - пояснює Іван Бобик.

Як наблизитися до Бога через таїнства

Священик наголошує, що наближення до Бога відбувається через покаяння та причастя. Це не просто формальність, а внутрішня зміна людини.

"Що таке покаятися? Це - повернутися до Бога, повернутися до Церкви, змінитися, виправитися. Причастя - це "сопричастя - соєднання - з'єднання" з Христом. Така особиста зустріч з Ісусом Христом, яка змінює наше життя. І коли ми є ближчими до Бога, тоді можемо і більше допомогти нашим померлим", - зазначив настоятель.

