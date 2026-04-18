Проводы во время войны: священник объяснил, обязательно ли идти на кладбище и как еще помянуть родных

Как в целом поминают усопших в период Проводов

Священник рассказал, что поминать усопших родных и близких после Пасхи - на протяжении Проводов - можно в храме и на кладбище.

Так, прежде всего, необходимо "прийти в храм и помолиться".

"Принять участие в Божественной литургии. Подать записку (с именем или именами усопших людей, - Ред.)", - посоветовал настоятель храма.

Помолившись, стоит пойти на кладбище - к могилкам.

Зажечь там свечу или лампаду.

"Поздороваться с умершими, поделиться с ними радостью Светлого Христова Воскресения. Сказать им: "Христос Воскрес!"... Прочитать молитву. Пожелать душам Царства небесного", - рекомендовал Бобик.

Кроме того, находясь на кладбище, целесообразно будет "вспомнить какие-то хорошие события из жизни умершего".

Обязательно ли идти на кладбище во время войны

"Мы идем на кладбище для того, чтобы поделиться радостью с теми, кто отошел. Ведь смерть - это такая, временная разлука. Мы знаем, что Христос Воскрес, да? Он победил смерть", - напомнил священник.

Он отметил, что все люди когда-то умрут, но воскреснут.

"И верит ли человек в это или не верит - зависит не от нашей веры, а от Всемогущего Бога... И мы не должны бояться воскресения мертвых", - добавил Бобик.

В то же время каждый человек, по его словам, должен думать о том, где будет "после этого всеобщего воскресения" - "вечно страдать или вечно счастливо жить в Божьем Царстве с Богом".

"Это зависит от нас. Как мы здесь и сейчас живем... Следовательно, мы идем на кладбище для того, чтобы засвидетельствовать нашу веру в Воскресение и жизнь после смерти. И помолиться за наших умерших", - констатировал настоятель храма.

Пасхальный период поминовения умерших напоминает о радости Светлого Христова Воскресения (инфографика: РБК-Украина)

В то же время он признал, что во время войны некоторые из украинцев могут не иметь физической возможности сходить на могилки родных.

Тогда почтить умерших, по словам священника, можно другим способом.

Как помянуть умерших без посещения кладбища

"Если там, где живут люди, рядом есть храм - они могут зайти в храм (если для них это безопасно). Принять участие в богослужении", - поделился Бобик.

Он отметил, что это важно - "чтобы человек присутствовал во время этой поминальной молитвы, во время поминального служения".

В храме нужно, по словам священника, подать записку за упокой и помолиться.

Если же возможности посетить храм на Проводы у человека также нет, "можно и дома - в частной своей молитве - также помянуть, помолиться".

"В эти дни нужно вспомнить наших родных и близких, павших украинских защитников... Всех, кто невинно погиб от войны. Чтобы позаботиться об их вечности", - подчеркнул настоятель храма.

Он добавил, что "необходимо проявлять заботу о них".

"Ведь им не нужны "бесчинства" на кладбище, а нужны молитва, милостыня и любовь. Мы расстались с нашими умершими, но в надежде на новую встречу с ними во время воскресения из мертвых", - подытожил Бобик.