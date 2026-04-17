Проводи 2026: як правильно молитися за померлих та що нести до церкви на панахиду

У період Проводів у храмах Православної церкви України проводять особливі поминальні богослужіння, під час яких віряни згадують померлих рідних.
Як проводяться поминальні богослужіння в бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів настоятель Храму Святителя Тарасія Константинопольського Православної Церкви України (ПЦУ) Іван Бобик.
За словами священника, у ці дні в храмах відбуваються спеціальні богослужіння - панахиди.
"Проводяться богослужіння. Неділя, понеділок, вівторок... У цей час у нас такі - поминальні, особливі служіння в храмах. Панахиди це називається", - пояснив він.
Саме під час панахид віряни моляться за упокій душ померлих.
У храмах зазвичай є спеціальні бланки для поминальних записок. У них віряни можуть вписати імена померлих. Священник зазначає, що чітких правил щодо кількості імен чи поколінь немає.
"Можна згадувати найближчих рідних, яких людина пам’ятає. Немає якихось конкретних приписів - до якого роду чи покоління потрібно молитися", - пояснив настоятель.
Водночас він наголосив, що важливо пам’ятати свій рід і за можливості згадувати навіть предків.
Як добровільну пожертву на панахиду віряни найчастіше приносять хліб, олію, іноді - кагор. Ці продукти використовуються під час богослужінь.
При цьому священник зауважив, що традиції можуть відрізнятися залежно від храму, тому варто орієнтуватися на місцеві звичаї.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у період поминання померлих важливо не лише відвідувати кладовище, а й брати участь у церковних таїнствах - сповіді та причасті. Саме через зміцнення віри та наближення до Бога людина, за церковним вченням, може краще допомогти душам померлих і пережити втрату.
Також ми писали, коли потрібно прибирати кладовище.