RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Проводы 2026: как правильно молиться за умерших и что нести в церковь на панихиду

06:40 17.04.2026 Пт
2 мин
Кого нужно вписывать в поминальные записки?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как правильно поминать умерших на проводы? (Getty Images)

В период Проводов в храмах Православной церкви Украины проводят особые поминальные богослужения, во время которых верующие вспоминают умерших родных.

Как проводятся поминальные богослужения в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.

Главное:

  • Особые службы: На Проводы (воскресенье, понедельник, вторник) в храмах ПЦУ совершают панихиды - специальные молитвы за упокой душ.
  • Поминальные записки: Верующие могут вписывать в бланки имена ближайших родных; четких ограничений по количеству поколений или имен не существует.
  • Родовая память: Священник рекомендует по возможности упоминать даже дальних предков, которых человек помнит.
  • Пожертвования: В храм на панихиду традиционно приносят хлеб, масло или кагор, используемые для нужд богослужений.
  • Местные обычаи: Традиции пожертвований могут разниться, поэтому настоятель советует ориентироваться на правила конкретного прихода.

Какие службы проводят на Проводы

По словам священника, в эти дни в храмах совершаются специальные богослужения - панихиды.

"Проводятся богослужения. Воскресенье, понедельник, вторник... В это время у нас такие - поминальные, особые служения в храмах. Панихиды это называется", - пояснил он.

Именно во время панихид верующие молятся за упокой душ умерших.

Как правильно подавать записки "за упокой"

В храмах обычно есть специальные бланки для поминальных записок. В них верующие могут вписать имена умерших. Священник отмечает, что четких правил по количеству имен или поколений нет.

"Можно вспоминать ближайших родных, которых человек помнит. Нет каких-то конкретных предписаний - к какому роду или поколению нужно молиться", - пояснил настоятель.

В то же время он подчеркнул, что важно помнить свой род и по возможности вспоминать даже предков.

Что приносят в храм

В качестве добровольного пожертвования на панихиду верующие чаще всего приносят хлеб, масло, иногда - кагор. Эти продукты используются во время богослужений.

При этом священник отметил, что традиции могут отличаться в зависимости от храма, поэтому стоит ориентироваться на местные обычаи.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в период поминовения умерших важно не только посещать кладбище, но и участвовать в церковных таинствах - исповеди и причастии. Именно через укрепление веры и приближение к Богу человек, по церковному учению, может лучше помочь душам умерших и пережить потерю.

Также мы писали, когда нужно убирать кладбище.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
