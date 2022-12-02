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Процеси відбуваються, однак загрози не видно: Данілов про секретний борт в Білорусі

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив інформацію про те, що вчора, 1 грудня, до Білорусі з секретним візитом прилетіли російські генерали. Водночас загрози відкриття другого фронту наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Данілова в програмі YouTube-каналу "Є Питання".

Літак з російськими генералами

До Білорусі 1 грудня прилетів пасажирський літак Росії Ту-154М, який доставив до Мінська групу російських генералів.

Російські ЗМІ жодним чином досі не прокоментували цей візит. Водночас ті ж самі генерали були відсутні під час військової наради Олександра Лукашенка.

"Також об 11:55 у повітряний простір РБ зайшов урядовий VIP-борт Спеціального льотного загону Росія (RA-09007). Наразі борт прямує в бік Мінська. Хто перебуває на борту літака - поки не відомо", - написала в тот день моніторингова група "Белорускі Гаюн".

Данілов підтвердив інформацію

"Що стосується борта. Так, такий факт мав місце. Є там певні процеси в Білорусі. Ви знаєте, там нещодавно помер глава МЗС Макей (Володимир Макей, голова МЗС Білорусі - ред.) в ранньому віці. Відбуваються процеси. Це війна. Ворог намагається застосовувати всі можливі та неможливі засоби", - заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, розвідка наразі не бачить жодної загрози з боку Білорусі, однак Україна готується до усіх можливих розвитків подій.

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