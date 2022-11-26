Помер голова МЗС Білорусі

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер у суботу, 26 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ", про це заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - розповів він.

При цьому більш детальних подробиць речник не розкрив.

Оновлено 16:18

Глаз розповів, що ще вчора, 25 листопада, Макей "обговорював робочі плани на тиждень і нічого не віщувало трагедії".

Зазначимо, що Макей обіймав посаду глави МЗС за режиму диктатора Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.