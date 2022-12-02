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Процессы происходят, однако угрозы не видно: Данилов о секретном борту в Беларуси

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил информацию о том, что вчера, 1 декабря, в Беларусь с секретным визитом прилетели российские генералы. В то же время, угрозы открытия второго фронта пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова в программе YouTube-канала "Есть Вопрос".

Самолет с русскими генералами

В Беларусь 1 декабря прилетел пассажирский самолет России Ту-154М, доставивший в Минск группу российских генералов.

Российские СМИ до сих пор не прокомментировали этот визит. В то же время те же генералы отсутствовали во время военного совещания Александра Лукашенко.

"Также в 11:55 в воздушное пространство РБ зашел правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). В настоящее время борт идет в сторону Минска. Кто находится на борту самолета - пока неизвестно", - написала в тот день мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Данилов подтвердил информацию

"Что касается борта. Да, такой факт имел место. Есть там определенные процессы в Беларуси. Вы знаете, там недавно умер глава МИД Макей (Владимир Макей, глава МИД Беларуси - ред.) в раннем возрасте. Происходят процессы. Это война. Враг. пытается применять все возможные и невозможные средства", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, разведка пока не видит никакой угрозы со стороны Беларуси, однако Украина готовится ко всем возможным развитиям событий.

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