Процессы происходят, однако угрозы не видно: Данилов о секретном борту в Беларуси

Самолет с русскими генералами

В Беларусь 1 декабря прилетел пассажирский самолет России Ту-154М, доставивший в Минск группу российских генералов.

Российские СМИ до сих пор не прокомментировали этот визит. В то же время те же генералы отсутствовали во время военного совещания Александра Лукашенко.

"Также в 11:55 в воздушное пространство РБ зашел правительственный VIP-борт Специального летного отряда Россия (RA-09007). В настоящее время борт идет в сторону Минска. Кто находится на борту самолета - пока неизвестно", - написала в тот день мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Данилов подтвердил информацию

"Что касается борта. Да, такой факт имел место. Есть там определенные процессы в Беларуси. Вы знаете, там недавно умер глава МИД Макей (Владимир Макей, глава МИД Беларуси - ред.) в раннем возрасте. Происходят процессы. Это война. Враг. пытается применять все возможные и невозможные средства", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, разведка пока не видит никакой угрозы со стороны Беларуси, однако Украина готовится ко всем возможным развитиям событий.