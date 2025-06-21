"Повний провал": Орбан потрапив під шквал критики через антиукраїнський "референдум"
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який займає проєвропейські позиції, піддав жорсткій критиці угорського прем'єра-путініста Віктора Орбана. Орбан влаштував антиукраїнські "національні консультації", яке Мадяр назвав "повним провалом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра у Facebook.
Мадяр заявив, що у цих так званих "національних консультаціях" взяли участь щонайбільше 600 тисяч громадян Угорщини - це найнижчий показник за всю історію роботи механізму нацконсультацій. Хоча Орбан та його кліка заявили про "два мільйони учасників".
Проблема полягала в тому, що "голоси" приймалися як на паперовій, так й на електронній основі. Це створило величезний простір для брехні та маніпуляцій, а також для розкрадань.
"Насправді проголосувати на паперовій основі могли максимум 500 тисяч осіб. Сам Гергелі Гуляш (керівник офісу угорського прем'єра - ред.) повідомив в урядовій інформації, що "голоси", представлені онлайн, були у значній більшості порівняно з паперовими", - повідомив політик.
Також, за його словами, на "консультації" було витрачено "десятки мільярдів державних грошей". На думку Мадяра, витрачені форинти можна було спрямувати на потреби транспортного сполучення країни, або на потреби охорони здоров'я.
"Це повний провал", - підсумував угорський політик.
Віктор Орбан - найкращий друг Кремля
Угорський прем'єр Віктор Орбан - давній та послідовний ворог України, симпатик російського диктатора Володимира Путіна. Наприклад, Орбан критикує постачання зброї Україні та санкції проти Росії, кажучи, що це "шкодить європейській економіці", зокрема й угорській.
Також Орбан активно переконує своє населення, що вступ України до ЄС "зруйнує економіку Угорщини". З цією метою він розгорнув пропаганду в Угорщині, а також насмілився використати у своїй кампанії зображення президента України Володимира Зеленського - останній був дуже обурений такою зухвалістю.
А нещодавно Орбан прямо заявив, що робитиме все можливе, щоб заблокувати вступ України до Європейського Союзу, пояснюючи це захистом національних інтересів Угорщини.
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