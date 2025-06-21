"Повний провал": Орбан потрапив під шквал критики через антиукраїнський "референдум"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мадяра у Facebook .

Мадяр заявив, що у цих так званих "національних консультаціях" взяли участь щонайбільше 600 тисяч громадян Угорщини - це найнижчий показник за всю історію роботи механізму нацконсультацій. Хоча Орбан та його кліка заявили про "два мільйони учасників".

Проблема полягала в тому, що "голоси" приймалися як на паперовій, так й на електронній основі. Це створило величезний простір для брехні та маніпуляцій, а також для розкрадань.

"Насправді проголосувати на паперовій основі могли максимум 500 тисяч осіб. Сам Гергелі Гуляш (керівник офісу угорського прем'єра - ред.) повідомив в урядовій інформації, що "голоси", представлені онлайн, були у значній більшості порівняно з паперовими", - повідомив політик.

Також, за його словами, на "консультації" було витрачено "десятки мільярдів державних грошей". На думку Мадяра, витрачені форинти можна було спрямувати на потреби транспортного сполучення країни, або на потреби охорони здоров'я.

"Це повний провал", - підсумував угорський політик.