Процедуру заочного ареста урегулировали. Это нужно для рассмотрения в судах "дел Майдана"

В Украине окончательно урегулировали процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". В силу вступил соответствующий закон.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Закон вносит изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого; вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого; основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.
Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, его нужно было объявить в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.
Прописано два основания для объявления розыска подозреваемого:
Разрешено рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.
В случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.
В законе прописаны и основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства.
Согласно документу, специальное досудебное расследование проводят на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого, который скрывается:
При этом судья отказывает в ходатайстве о проведении такого расследования, если прокурор/следователь не докажет, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории, в России и/или объявлен в международный розыск.
В случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или его доставили в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса.
Напомним, ранее закон подписал президент Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Верховна рада одобрила документ во втором чтении 27 апреля. Он необходим для рассмотрения в судах "дел Майдана".
До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что этот закон могут применить против них самих.