ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подписан закон для урегулирования процедуры заочного ареста: зачем он нужен

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 19:58
Подписан закон для урегулирования процедуры заочного ареста: зачем он нужен Фото: президент подписал закон для урегулирования процедуры заочного ареста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании осуществления специального досудебного расследования. Этот документ нужен для урегулирования процедуры заочного ареста в Украине.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Сейчас, согласно действующему законодательству, для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, нужно объявить его в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

В то же время подписанный главой государства закон расширяет перечень оснований для начала специального досудебного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

  • если подозреваемый объявлен в международный розыск;
  • если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

Документом также предусмотрено, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, соответствующий документ был поддержан народными депутатами 27 апреля 2021 года. Документ является необходимым для рассмотрения в судах "дел Майдана".

До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что этот закон могут применить против них самих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Закон арест
NEWS
У Зеленского отреагировали на объявление подозрения Медведчуку
У Зеленского отреагировали на объявление подозрения Медведчуку
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом