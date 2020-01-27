Нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, - Монастырский

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

По его словам, депутаты боятся, что процесс заочного расследования может быть использован против них

Народные депутаты не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, что этот закон может быть использован против них. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

По его словам, этот вопрос имеет под собой политическую основу.

"У нас уже есть законопроект №2164 о так называемом заочном расследовании и рассмотрении дела. Вы коснулись серьезной и тяжелой проблемы, которая имеет больше политическую основу, чем юридическую... Нет процедуры вообще, как это должно происходить. Мы обсуждали возможную модель, как ее можно прописать в Уголовном процессуальном кодексе (УПК), но она пока очень сомнительна. Единственный вариант, чисто теоретически, что людей выдают, а потом заочно продолжают расследование. У нас есть масса законодательных вопросов, которые мешают это сделать.", - сказал Монастырский.

Глава комитета заявляет, что законопроект не может быть пока проголосован из-за опасений депутатов.

"Что мешает принять этот закон, внесенный еще осенью прошлого года? Опять же опасения, в том числе, наших коллег депутатов, что этот заочный механизм может завтра быть использован против них... Поэтому, отвечая на ваш вопрос: да, необходимы законодательные изменения", - сказал Монастырский.

Напомним, ранее Монастырский рассказал о перспективах дела против экс-главы ГБР Романа Трубы. По его словам, нужен целый набор доказательств, которые подтвердят истинность этих пленок.

Также глава комитета сообщил, что законопроект о реформе СБУ будет не позднее марта. Монастырский отметил, что через полгода после смены власти в парламенте нету даже законопроекта о реформе СБУ от президента, как это предусмотрено.