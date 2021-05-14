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Процедуру заочного арешту врегулювали. Це потрібно для розгляду в судах "справ Майдану"

Автор: Юлія Струк

В Україні остаточно врегулювали процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Чинності набрав відповідний закон.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

Раніше для заочного арешту громадянина, який переховується від слідства за межами країни, його потрібно було оголосити в міжнародний розшук, але Інтерпол іноді відмовляє Україні в цьому.

Прописано дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
  • якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Дозволено розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Згідно з документом, спеціальне досудове розслідування проводять на підставі постанови слідчого судді щодо підозрюваного, який ховається:

  • на тимчасово окупованій території;
  • в Росії;
  • і/або оголошений у міжнародний розшук.

При цьому суддя відмовляє у клопотанні про проведення такого розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства і суду на тимчасово окупованій території, в Росії і/або оголошений у міжнародний розшук.

У разі, якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або його доставили в суд, з цього моменту судовий розгляд триває за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, раніше закон підписав президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила документ у другому читанні 27 квітня. Він необхідний для розгляду в судах "справ Майдану".

До цього в парламенті говорили про побоювання нардепів, що цей закон можуть застосувати проти них самих.

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