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Суды по "делам Майдана". Раде рекомендуют урегулировать процедуру заочного ареста

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 17:40
Суды по "делам Майдана". Раде рекомендуют урегулировать процедуру заочного ареста Фото: Раде рекомендуют урегулировать процедуру заочного ареста (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют окончательно урегулировать процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Речь идет о законопроекте №2164.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Проект предлагает внести изменения в статьи Уголовного процессуального кодекса, регулирующие основания объявления в розыск подозреваемого, обвиняемого; вопрос ареста при отсутствии подозреваемого, обвиняемого; основания специального предварительного расследования и специального судебного производства.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о совершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" (реестр. №2164) во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, парламентарии приняли этот законопроект за основу 17 февраля.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала нардепов поддержать данный проект закона.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина ранее заявлял, что нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, что этот закон может быть использован против них.

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