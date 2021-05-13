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Заочный арест: закон о регулировании процедуры завтра вступит в силу

Новина українською →
Украина, Четверг 13 мая 2021 11:31
Заочный арест: закон о регулировании процедуры завтра вступит в силу Фото: закон о процедуре заочного ареста опубликовали в "Голосе Украины" (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Закон об урегулировании процедуры заочного ареста в Украине завтра вступит в силу. Он вступает в силу на следующий день после обнародования.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Ранее для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, нужно было объявить его в международный розыск. Однако Интерпол иногда отказывает Украине в этом.

Этот документ расширяет перечень оснований для начала специального досудебного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:

  • если подозреваемый объявлен в международный розыск;
  • если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.

Закон гласит, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекс.

Напомним, ранее документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, Верховна рада приняла его во втором чтении 27 апреля. Он необходим для рассмотрения в судах "дел Майдана".

До этого в парламенте говорили об опасениях нардепов, что этот закон могут применить против них самих.

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