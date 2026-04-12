Протока знову закрита? Провал переговорів США та Ірану змусив судна розвернутися

За даними систем відстеження суден, у ніч на неділю три VLCC-танкери наблизилися до району іранського острова Ларак, який фактично є точкою контролю перед входом у протоку. Два з них - Agios Fanourios I, що прямував до Іраку, та Shalamar під прапором Пакистану, який мав курс на ОАЕ, - розвернулися.

Водночас третє судно - Mombasa B - продовжило рух і пройшло через протоку маршрутом між островами Ларак і Кешм, який погоджений іранською стороною.

Наразі воно не вказує чіткий пункт призначення.

Причини різних рішень екіпажів залишаються незрозумілими, адже раніше Іран надавав дозвіл на транзит цим напрямком.

Водночас зміна курсів збіглася в часі з повідомленнями про відсутність прогресу на переговорах у Ісламабаді.

Переговори між США та Іраном

Переговори між США та Іраном, які напряму стосуються безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, від самого початку супроводжувалися жорсткою риторикою сторін. Напередодні зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки у війні, а ключовою умовою будь-якої угоди має стати відмова Тегерана від ядерної зброї.

Вже під час перемовин позиція Вашингтона залишалася суперечливою: Трамп заявляв, що для США не є критичним, чи буде досягнута угода.