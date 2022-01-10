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Противоречат принципам и ценностям: в НАТО недовольны "гарантиями безопасности" от России

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Женева, Понедельник 10 января 2022 17:55
Противоречат принципам и ценностям: в НАТО недовольны "гарантиями безопасности" от России Фото: заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ (twitter.com/Mircea_Geoana)
Автор: Сергей Пышкин

В НАТО недовольны "гарантиями безопасности" от Российской Федерации. По их мнению, предложения Кремля противоречат принципам и ценностям Альянса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

"Заместитель генсека НАТО (Мирча Джоанэ, – ред.) отметил, что представленные предложения Российской Федерацией в связи с так называемыми "гарантиями безопасности" охватывают положения, противоречащие фундаментальным принципам и ценностям НАТО", - пишет пресс-служба.

По словам Джоанэ, НАТО считает недопустимыми попытки вмешательства во внешние дела и политику безопасности со стороны третьих стран.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Женеве завершились переговоры США и Российской Федерации относительно "гарантий безопасности".

Между тем Министерство обороны Швеции считает, что политика Кремля угрожает безопасности Европы.

Также РБК-Украина раскрывало подробности "первого раунда" переговоров между Штатами и Москвой.

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НАТО Российская Федерация
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