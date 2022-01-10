Политика России несет угрозу безопасности Европы, - Минобороны Швеции

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы. И добавил, что условия ее "гарантий безопасности" принимать нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

Он отметил, что "требования российской стороны в сфере безопасности принять нельзя", а также в этой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.

Напомним, сегодня в Женеве стартуют переговоры делегаций России и США по так называемым "гарантиям безопасности".

Это первый из трех раундов переговоров относительно требований РФ о контроле над вооружениями и нерасширении НАТО. Отдельно США планируют поднять вопрос об угрозе вторжения российских войск в Украину.

Добавим, кроме этого сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.