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Политика России несет угрозу безопасности Европы, - Минобороны Швеции

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Брюссель, Понедельник 10 января 2022 11:03
Политика России несет угрозу безопасности Европы, - Минобороны Швеции Фото: министр обороны Швеции Петер Хультквист (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы. И добавил, что условия ее "гарантий безопасности" принимать нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.

"Россия угрожает структуре безопасности Европы", - подчеркнул Хультквист.

Он отметил, что "требования российской стороны в сфере безопасности принять нельзя", а также в этой ситуации нельзя поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.

Напомним, сегодня в Женеве стартуют переговоры делегаций России и США по так называемым "гарантиям безопасности".

Это первый из трех раундов переговоров относительно требований РФ о контроле над вооружениями и нерасширении НАТО. Отдельно США планируют поднять вопрос об угрозе вторжения российских войск в Украину.

Добавим, кроме этого сегодня состоится заседание комиссии НАТО-Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

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