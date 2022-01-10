ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суперечать принципам та цінностям: у НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Росії

Новость на русском →
Женева, Понеділок 10 січня 2022 17:55
Суперечать принципам та цінностям: у НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Росії Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (twitter.com/Mircea_Geoana)
Автор: Сергій Пишкін

У НАТО незадоволені "гарантіями безпеки" від Російської Федерації. На їх думку, пропозиції Кремля суперечать принципам й цінностям Альянсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

"Заступник генсека НАТО (Мірча Джоане, – ред.) зазначив, що подані пропозиції Російською Федерацією у зв'язку з так званими "гарантіями безпеки" охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям НАТО", - пише пресслужба.

За словами Джоане, НАТО вважає неприпустими спроби втручання у зовнішні справи й політику безпеки з боку третіх країн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Женеві завершились переговори США й Російської Федерації щодо "гарантій безпеки".

Тим часом Міністерство оборони Швеції вважає, що політика Кремля загрожує безпеці Європи.

Також РБК-Україна розкривало подробиці "першого раунду" переговорів між Штатами й Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року