Противодействовали попытке прорыва мигрантов: СБУ приняла участие в учениях вблизи Беларуси
Сотрудники СБУ приняли участие в масштабных учениях, которые проходили вблизи границы с Беларусью. Противодействовали попытке "прорыва" нелегалов в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Учения проходили в рамках специальной операции "Полесье".
"Для выявления и фиксации соответствующих "правонарушений" участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты. Мероприятия проводили в условиях, максимально приближенных к реальным", - пишет пресс-служба.
Согласно легенде, группа диверсантов координировала действия мигрантов с территории Украины. В то же время несколько групп нелегалов пытались пересечь границу страны.
"В ходе тренировок спецназовцы СБУ оперативно обнаружили и задержали группу диверсантов в заброшенном здании недалеко от границы", - добавляет пресс-служба.
Другие же правоохранители нейтрализовали попытки пересечь границу со стороны большого количества "мигрантов".
"Кроме того, проведены фильтрационные мероприятия среди задержанных "злоумышленников" для выявления предполагаемых террористов", - отмечает СБУ.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что, согласно данным Польши, с начала миграционного кризиса на границе с Беларусью погибли 8 мигрантов, а Литва, тем временем, приняла решение продлить чрезвычайное положение на границе.
Также в ночь на 1 декабря, пограничники Польши заявили, что с белорусской стороны велись обстрелы по осветительным мачтам.