Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов
Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Режим ЧП могут продлить еще на месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью уже готово к рассмотрению правительством Литвы.
Согласно проекту, чрезвычайное положение на десятикилометровом участке границы и в местах размещения мигрантов будет действовать до полуночи 9 января 2022 года.
Согласно принятой ранее парламентской резолюции, чрезвычайное положение было введено до 9 декабря в случае роста напряженности в связи с нелегальной миграцией.
"Следует отметить, что угрозы, которые привели к принятию дополнительных мер по защите общественных интересов, обеспечению государственной безопасности и общественного порядка, по-прежнему актуальны", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.