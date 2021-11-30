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Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов

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Вторник 30 ноября 2021 20:37
Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов Фото: Литва планирует продлить чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Режим ЧП могут продлить еще на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью уже готово к рассмотрению правительством Литвы.

Согласно проекту, чрезвычайное положение на десятикилометровом участке границы и в местах размещения мигрантов будет действовать до полуночи 9 января 2022 года.

Согласно принятой ранее парламентской резолюции, чрезвычайное положение было введено до 9 декабря в случае роста напряженности в связи с нелегальной миграцией.

"Следует отметить, что угрозы, которые привели к принятию дополнительных мер по защите общественных интересов, обеспечению государственной безопасности и общественного порядка, по-прежнему актуальны", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Напомним, Литва намерена судить Александра Лукашенко на международном уровне.

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Литва Миграционный кризис
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