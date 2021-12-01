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Со стороны Беларуси обстреляли осветительные мачты на границе, - Минобороны Польши

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Польша, Среда 01 декабря 2021 10:31
Со стороны Беларуси обстреляли осветительные мачты на границе, - Минобороны Польши Фото: со стороны Беларуси обстреляли прожекторы на территории Польши (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Заместитель главы Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что в ночь на 1 декабря с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты на территории Польши. Стреляли из пневматического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Возможно, вчера ночью наши осветительные мачты были обстреляны с белорусской стороны. Они разрушены. Эти специальные мачты с электрогенераторами, которые освещают приграничную зону", - сказал Скуркевич.

Пресс-служба Минобороны Польши опубликовала фото поврежденных прожекторов. Отмечают, что обстрел велся в районе Тересполя.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

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