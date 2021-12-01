Протидіяли спробі прориву мігрантів: СБУ взяла участь у навчаннях поблизу Білорусі

Співробітники СБУ взяли участь у масштабних навчаннях, які проходили поблизу кордону з Білоруссю. Протидіяли спробі "прориву" нелегалів до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Навчання проходили у межах спеціальної операції "Полісся".

"Для виявлення і фіксації відповідних "правопорушень" учасники навчальної операції задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних", - пише пресслужба.

Відповідно до легенди, група диверсантів координувала дії мігрантів з території України. Водночас декілька груп нелегалів намагалися перетнути кордон країни.

"У ході тренувань спецпризначенці СБУ оперативно виявили і затримали групу диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону", - додає пресслужба.

Інші ж правоохоронці нейтралізували спроби перетнути кордон з боку великої кількості "мігрантів".

"Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів", - відзначає СБУ.