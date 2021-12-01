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Протидіяли спробі прориву мігрантів: СБУ взяла участь у навчаннях поблизу Білорусі

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Середа 01 грудня 2021 16:40
Протидіяли спробі прориву мігрантів: СБУ взяла участь у навчаннях поблизу Білорусі Фото: СБУ взяла участь у навчаннях поблизу кордону Білорусі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ взяли участь у масштабних навчаннях, які проходили поблизу кордону з Білоруссю. Протидіяли спробі "прориву" нелегалів до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Навчання проходили у межах спеціальної операції "Полісся".

"Для виявлення і фіксації відповідних "правопорушень" учасники навчальної операції задіяли новітні технічні засоби, у тому числі безпілотні літальні апарати. Заходи проводили в умовах, максимально наближених до реальних", - пише пресслужба.

Відповідно до легенди, група диверсантів координувала дії мігрантів з території України. Водночас декілька груп нелегалів намагалися перетнути кордон країни.

"У ході тренувань спецпризначенці СБУ оперативно виявили і затримали групу диверсантів у закинутій будівлі неподалік кордону", - додає пресслужба.

Інші ж правоохоронці нейтралізували спроби перетнути кордон з боку великої кількості "мігрантів".

"Крім того, проведено фільтраційні заходи серед затриманих "зловмисників" для виявлення ймовірних терористів", - відзначає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що, згідно з даними Польщі, з початку міграційної кризи на кордоні з Білоруссю загинули 8 мігрантів, а Литва, тим часом прийняла рішення продовжити надзвичайний стан на кордоні.

Також у ніч на 1 грудня, прикордонники Польщі заявили, що з білоруського боку велися обстріли по освітлювальних щоглах.

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