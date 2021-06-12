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Противница "Северного потока-2" стала кандидатом на пост канцлера Германии

Автор: РБК-Украина

Немецкая политическая партия "Союз 90 / Зеленые" официально выдвинула своего лидера Анналену Бербок кандидатом на пост канцлера Германии. На осенних выборах она возглавит список вместе с сопредседателем партии Робертом Габеком.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что на сегодняшнем съезде кандидатуру Бербок поддержали 678 из 688 делегатов. Она выразила благодарность за поддержку и отметила, что допустила некоторые ошибки в последние месяцы.

Отметим, решение о том, что Бербок будут номинировать на пост канцлера, было принято в апреле этого года. На этом фоне поддержка "зеленых" в Германии взлетела до 28%. Некоторое время они опережали правящий блок ХДС/ХСС, который находится в кризисе.

Позиции "зеленых" пошатнулись после того, как Бербок с опозданием уведомила секретариат Бундестага о поступлениях в размере 25 000 евро, а также после заявления Габека о необходимости предоставления Украине оборонительных вооружений.

Отметим, недавно Берлин официально ответил Украине на запрос о поставках оружия.

Напомним, ранее Бербок заявляла, что действующее правительство Германии прилагает мало усилий для поддержки Украины. Также она известна критикой проекта "Северный поток-2".

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