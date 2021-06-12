Противница "Северного потока-2" стала кандидатом на пост канцлера Германии

Сообщается, что на сегодняшнем съезде кандидатуру Бербок поддержали 678 из 688 делегатов. Она выразила благодарность за поддержку и отметила, что допустила некоторые ошибки в последние месяцы.

Отметим, решение о том, что Бербок будут номинировать на пост канцлера, было принято в апреле этого года. На этом фоне поддержка "зеленых" в Германии взлетела до 28%. Некоторое время они опережали правящий блок ХДС/ХСС, который находится в кризисе.

Позиции "зеленых" пошатнулись после того, как Бербок с опозданием уведомила секретариат Бундестага о поступлениях в размере 25 000 евро, а также после заявления Габека о необходимости предоставления Украине оборонительных вооружений.