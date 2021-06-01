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Маас ответил Зеленскому на запрос по поставкам летального оружия

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Вторник 01 июня 2021 15:36
Маас ответил Зеленскому на запрос по поставкам летального оружия Фото: глава МИД Германии Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.

Об этом сообщает Reuters.

Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины, - ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.

РБК-Украина писало, что глава немецкой партии "Союз90/Зеленые" призвал Германию разрешить поставки оружия в Украину. Однако в немецком правительстве ответили, что Берлин этого не будет делать, поскольку поддерживает политическое решение конфликта на Донбассе.

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