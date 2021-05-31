Лидер "Зеленых" заявила, что Германия мало прилагает усилий для поддержки Украины

Лидер партии "Зеленых" Анналены Бербок заявила, что действующее правительство Германии прилагает мало усилий для поддержки Украины . Она отметила, что сегодня в Берлине придерживаются по отношению к Киеву двойной стратегии.

Об этом Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры Германии, заявила на пресс-конференции, передает Bild .

"У нас уже давно германская политика не имеет ясной позиции относительно защиты Украины, она снизилась до двойной стратегии", - заявила Бербок.

По ее словам, действующее федеральное правительство Германии с одной стороны высказывает поддержку санкциям ЕС, а с другой - поддерживает газопровод "Северный поток-2".

"Абсолютно противопоставляют себя европейской линии и тем самым подрывают эти санкции", - добавила она.