Лидер "Зеленых" заявила, что Германия мало прилагает усилий для поддержки Украины
Лидер партии "Зеленых" Анналены Бербок заявила, что действующее правительство Германии прилагает мало усилий для поддержки Украины. Она отметила, что сегодня в Берлине придерживаются по отношению к Киеву двойной стратегии.
Об этом Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры Германии, заявила на пресс-конференции, передает Bild.
"У нас уже давно германская политика не имеет ясной позиции относительно защиты Украины, она снизилась до двойной стратегии", - заявила Бербок.
По ее словам, действующее федеральное правительство Германии с одной стороны высказывает поддержку санкциям ЕС, а с другой - поддерживает газопровод "Северный поток-2".
"Абсолютно противопоставляют себя европейской линии и тем самым подрывают эти санкции", - добавила она.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после выборов в Германии может измениться позиция этой страны по газопроводу "Северный поток-2". На сегодня внутри страны появляются все больше противников этого проекта.
Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит обсуждать с США завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден говорил, что строительство почти завершено, поэтому введение новых санкций против проекта было бы непродуктивным для отношений США с Европой.