Противниця "Північного потоку-2" стала кандидатом на пост канцлера Німеччини

Повідомляється, що на сьогоднішньому з'їзді кандидатуру Бербок підтримали 678 з 688 делегатів. Вона висловила подяку за підтримку і зазначила, що допустила деякі помилки в останні місяці.

Зазначимо, рішення про те, що Бербок будуть номінувати на посаду канцлера, було прийнято в квітні цього року. На цьому тлі підтримка "зелених" в Німеччині злетіла до 28%. Деякий час вони випереджали правлячий блок ХДС/ХСС, який знаходиться в кризі.

Позиції "зелених" похитнулися після того, як Бербок із запізненням повідомила секретаріату Бундестагу про надходження в розмірі 25 000 євро, а також після заяви Габека про необхідність надання Україні оборонних озброєнь.