Против экс-президента Боливии начали расследование в связи с фальсификациями на выборах

Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Подозреваемыми по делу также проходит бывший вице-президент Боливии и ряд экс-министров

Прокуратура боливийского города Ла-Паса начала расследование в отношении экс-президента страны Эво Моралеса по подозрению в фальсификацией на выборах главы государства. Об этом заявил генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia Boliviana de Información.

Подозреваемыми по делу также проходит бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд экс-министров.

"Нам поступила информация, что было открыто новое дело в отношении бывших властей (Эво Моралеса, - ред.) в связи с фальсификациями на выборах", - сказал Ланчипа.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Моралес отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

Боливийский сенат 23 ноября одобрил законопроект, предусматривающий созыв новых всеобщих выборов.

Прокуратура Боливии 19 екабря выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса.