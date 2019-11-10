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Президент Боливии подал в отставку

Новости » Политика     10.11.2019 - 23:52
Президент Боливии подал в отставку
Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Моралес ушел в отставку после требования армии

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Deber.

Отмечается, что президент страны ушел в отставку на фоне требования армии.

"Очень больно, что они привели нас к конфронтации. Я отправил заявление об отставке в Многонациональное законодательное собрание", - сказал Моралес.

Он заявил, что стал жертвой "гражданского, политического, полицейского переворота".

О своей отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Эво Моралес был президентом Боливии с января 2006 года.

Напомним, ранее Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

РБК-Украина писало, что президентские выборы в Боливии прошли 20 октября. После того, как победу одержал действующий глава государства Эво Моралес, в Боливии начались протесты. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

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