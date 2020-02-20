Проти екс-президента Болівії почали розслідування у зв'язку з фальсифікаціями на виборах

Фото: Ево Моралес (wikipedia.org)

Підозрюваними у справі також проходить колишній віце-президент Болівії і низка екс-міністрів

Прокуратура болівійського міста Ла-Паса початку розслідування щодо екс-президента країни Ево Моралеса за підозрою у фальсифікації на виборах глави держави. Про це заявив генеральний прокурор Болівії Хуан Ланчіпа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agencia Boliviana de Información.

Підозрюваними у справі також проходить колишній віце-президент Альваро Гарсія Лінера і ряд екс-міністрів.

"Нам надійшла інформація, що було відкрито нову справу стосовно колишньої влади (Єво Моралеса, - ред.) у зв'язку з фальсифікаціями на виборах", - сказав Ланчипа.

Нагадаємо, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів. Другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента.

Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок. Він заявив, що покинув Болівію, тому що його життя було в небезпеці. Моралес зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".

Пізніше Жанін Аньєс заявила, що Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям", якщо захоче повернуться до Болівії.

Болівійський сенат 23 листопада схвалив законопроект, що передбачає скликання нових загальних виборів.

Прокуратура Болівії 19 екабря видала ордер на арешт екс-президента країни Ево Моралеса.