Экс-президент Боливии Моралес бежал в Мексику

Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

После прибытия в Мексику Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности

Экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

У трапа самолета его встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности.Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

В то же время Моралес пообещал вернуться в Боливию "с большей силой и энергией".

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

Напомним, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Он занимал должность с января 2006 года.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Ранее Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

РБК-Украина писало, что президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его главный соперник Карлос Меса - 36,51%. Согласно боливийскому законодательству, этого было достаточно, чтобы признать победу Моралеса уже в первом туре.

Оппозиция требовала пересчитать голоса и призвала своих сторонников к уличным протестам. Демонстрации стали перерастать в беспорядки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.