ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-президент Боливии Моралес бежал в Мексику

Новости » В мире     12.11.2019 - 23:55
Экс-президент Боливии Моралес бежал в Мексику
Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

После прибытия в Мексику Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности

Экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

У трапа самолета его встретил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности.Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

В то же время Моралес пообещал вернуться в Боливию "с большей силой и энергией".

Напомним, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Он занимал должность с января 2006 года.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Ранее Моралес объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

РБК-Украина писало, что президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов, Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его главный соперник Карлос Меса - 36,51%. Согласно боливийскому законодательству, этого было достаточно, чтобы признать победу Моралеса уже в первом туре.

Оппозиция требовала пересчитать голоса и призвала своих сторонников к уличным протестам. Демонстрации стали перерастать в беспорядки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Президент Боливии подал в отставку В Боливии объявили о начале военной операции
Новости Украины Эво МоралесМексикаБоливия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь