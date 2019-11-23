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Сенат Боливии принял законопроект о созыве новых выборов

Новости » Политика     23.11.2019 - 22:40
Сенат Боливии принял законопроект о созыве новых выборов
Фото: Сенат Боливии (twitter.com/SenadoBolivia)

Законопроект принят единогласно

Боливийский сенат в субботу, 23 ноября, одобрил законопроект, предполагающий созыв новых всеобщих выборов. Об этом говорится в сообщении на странице сената в Twitter.

Так, речь идет о законопроекте "Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов". В сообщении сказано, что документ принят единогласно, теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись президенту.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

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