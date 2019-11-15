Временный президент Боливии заявила, что Моралеса арестуют в случае возвращения

Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Моралеса обвиняют в нарушении на выборах и коррупции в правительстве

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что экс-президент Эво Моралес, должен будет "ответить перед правосудием" за нарушения на выборах и коррупцию в правительстве, если он вернется. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ранее Моралес ушел в отставку и сбежал в Мексику. Вскоре он заявил, что готов вернуться, чтобы "принести мир" в Боливию.

"Он знает, что должен ответить перед правосудием. Есть преступление на выборах. В его правительстве много обвинений в коррупции", - сказала Аньес.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) признали временного президента Боливии Жанин Аньес.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны после того, как Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".