ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Временный президент Боливии заявила, что Моралеса арестуют в случае возвращения

Новости » Политика     15.11.2019 - 20:11
Временный президент Боливии заявила, что Моралеса арестуют в случае возвращения
Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

Моралеса обвиняют в нарушении на выборах и коррупции в правительстве

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что экс-президент Эво Моралес, должен будет "ответить перед правосудием" за нарушения на выборах и коррупцию в правительстве, если он вернется. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ранее Моралес ушел в отставку и сбежал в Мексику. Вскоре он заявил, что готов вернуться, чтобы "принести мир" в Боливию.

"Он знает, что должен ответить перед правосудием. Есть преступление на выборах. В его правительстве много обвинений в коррупции", - сказала Аньес.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) признали временного президента Боливии Жанин Аньес.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны после того, как Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Президент Бразилии отдал распоряжение армии готовиться к протестам Бразилия отказалась от помощи G7 в борьбе с пожарами
Новости Украины Бразилия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь