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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

Новости » В мире     19.12.2019 - 01:23
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Фото: Эво Моралес (wikipedia.org)

В документе указано, что задержать Моралеса может "любой компетентный госслужащий"

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Фото документа опубликовал в Twitter министр внутренних дел страны Артуро Мурильо, сообщает РБК-Украина.

Как утверждает прокуратура, решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма.

Отмечается, что данная мера необходима для того, чтобы бывший глава государства "явился на допрос и дал показания" по делу.

В документе также указано, что задержать Моралеса может "любой компетентный госслужащий".

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента.

Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище. Он заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".

Позже Жанин Аньес заявила, что Моралес, должен будет "ответить перед правосудием", если захочет вернутся в Боливию.

Боливийский сенат 23 ноября одобрил законопроект, предусматривающий созыв новых всеобщих выборов.

Боливия готовит ордер на арест Моралеса Сенат Боливии принял законопроект о созыве новых выборов
Новости Украины Эво МоралесБоливия
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