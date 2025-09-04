ua en ru
Протидія "Шахедам": Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів

Україна, Четвер 04 вересня 2025 20:55
Протидія "Шахедам": Сирський анонсував ешелоновану систему захисту від дронів Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Сили оборони України створюють ешелоновану систему протидії російським ударним безпілотникам "Шахед" та "Гербера". Це один з пріоритетних напрямків для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

"Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони. Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "Шахедам" та "Гераням", - повідомив Головком.

За словами Сирського зараз стоїть завдання сформувати якомога більше екіпажів для перехоплення дронів, навчити більше операторів-винищувачів та забезпечити більшу кількість ефективних засобів виявляти та знищувати дрони.

Напрямок протиповітряної оборони зараз для України є пріоритетним. Тому прийнято рішення зробити низку кроків у плані поліпшення системи ППО України:

  • Продовжувати відбір та комплектування екіпажів дронів-перехоплювачів;
  • формувати нові штатні підрозділи;
  • усувати недоліки та посилювати роботу за напрямком дронів-перехоплювачів.

"Дякую вартовим нашого неба за професійну роботу зі збиття ворожих повітряних цілей. Дякую усьому нашому цивільному сектору, який працює на захист неба. Окрема вдячність усім волонтерам за вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму", - додав Сирський.

Атаки дронів 4 вересня

Протягом ночі 4 вересня Росія випустила по території України 112 безпілотників з шести напрямків. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожих "Шахеди" та безпілотники-імітатори.

Дронової атаки зазнала Одеса. Там, внаслідок обстрілу почалася пожежа у складському приміщенні. Також була пошкоджена вантажівка.

На Харківщині після нічного російського удару без світла залишилися 40 тисяч жителів Лозової. Аварійні бригади вже працюють над відновленням.

ППО Олександр Сирський
Новини
Аналітика
