Противодействие "Шахедам": Сырский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов

Силы обороны Украины создают эшелонированную систему противодействия российским ударным беспилотникам "Шахед" и "Гербера". Это одно из приоритетных направлений для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

"Провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням",- сообщил Главком.

По словам Сырского сейчас стоит задача сформировать как можно больше экипажей для перехвата дронов, научить больше операторов-истребителей и обеспечить большее количество эффективных средств выявлять и уничтожать дроны.

Направление противовоздушной обороны сейчас для Украины является приоритетным. Поэтому принято решение сделать ряд шагов в плане улучшения системы ПВО Украины:

Продолжать отбор и комплектование экипажей дронов-перехватчиков;

формировать новые штатные подразделения;

устранять недостатки и усиливать работу по направлению дронов-перехватчиков.

"Спасибо стражам нашего неба за профессиональную работу по сбиванию вражеских воздушных целей. Спасибо всему нашему гражданскому сектору, который работает на защиту неба. Отдельная благодарность всем волонтерам за весомый вклад в развитие и внедрение инноваций для эффективного противодействия российскому воздушному терроризму", - добавил Сырский.