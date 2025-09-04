Противодействие "Шахедам": Сырский анонсировал эшелонированную систему защиты от дронов
Силы обороны Украины создают эшелонированную систему противодействия российским ударным беспилотникам "Шахед" и "Гербера". Это одно из приоритетных направлений для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.
"Провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням",- сообщил Главком.
По словам Сырского сейчас стоит задача сформировать как можно больше экипажей для перехвата дронов, научить больше операторов-истребителей и обеспечить большее количество эффективных средств выявлять и уничтожать дроны.
Направление противовоздушной обороны сейчас для Украины является приоритетным. Поэтому принято решение сделать ряд шагов в плане улучшения системы ПВО Украины:
- Продолжать отбор и комплектование экипажей дронов-перехватчиков;
- формировать новые штатные подразделения;
- устранять недостатки и усиливать работу по направлению дронов-перехватчиков.
"Спасибо стражам нашего неба за профессиональную работу по сбиванию вражеских воздушных целей. Спасибо всему нашему гражданскому сектору, который работает на защиту неба. Отдельная благодарность всем волонтерам за весомый вклад в развитие и внедрение инноваций для эффективного противодействия российскому воздушному терроризму", - добавил Сырский.
Атаки дронов 4 сентября
В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.
Дроновой атаке подверглась Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.
На Харьковщине после ночного российского удара без света остались 40 тысяч жителей Лозовой. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.