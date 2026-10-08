Проти "реактивів" на швидкості 480 км/год: які характеристики дрона-перехоплювача SPYS

Для чого призначений SPYS

SPYS розроблений для боротьби з ударними та розвідувальними БпЛА. За задумом розробників, він має захищати позиції, мобільні підрозділи та критичну інфраструктуру. Висока льотна швидкість дає змогу швидко скоротити відстань до цілі й перехопити її до входу в захищену зону.

Платформа підтримує автоматичний зліт, автономну навігацію в район перехоплення та термінальне наведення з використанням ШІ. Доступні конфігурації з денною або тепловізійною камерою, тож дрон може працювати в різний час доби.

Також його можна інтегрувати з власним програмним забезпеченням WIY, радарами та іншими джерелами цілевказання. Це, за даними розробника, скорочує час від виявлення загрози до її знешкодження та зменшує навантаження на оператора.

Основні характеристики SPYS:

максимальна швидкість польоту: 480 км/год;

крейсерська швидкість: 200-250 км/год;

тактична дальність: 15 км;

максимальна дальність польоту (пройдена відстань): 30 км;

максимальна тривалість польоту: 10 хв;

швидкість підйому: 55 м/с;

максимальна висота польоту: 4000 м;

вага бойової частини: 300 г;

тип камери: тепловізійна або денна.

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