Проти "реактивів" на швидкості 480 км/год: які характеристики дрона-перехоплювача SPYS

Дрон-перехоплювач SPYS компанії WIY розганяється до 480 км/год і призначений для швидкого знищення маневрених повітряних цілей. Він здатен автономно злітати, самостійно летіти в зону перехоплення та наводитися на ціль із підтримкою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WIY Drones.
SPYS розроблений для боротьби з ударними та розвідувальними БпЛА. За задумом розробників, він має захищати позиції, мобільні підрозділи та критичну інфраструктуру. Висока льотна швидкість дає змогу швидко скоротити відстань до цілі й перехопити її до входу в захищену зону.
Платформа підтримує автоматичний зліт, автономну навігацію в район перехоплення та термінальне наведення з використанням ШІ. Доступні конфігурації з денною або тепловізійною камерою, тож дрон може працювати в різний час доби.
Також його можна інтегрувати з власним програмним забезпеченням WIY, радарами та іншими джерелами цілевказання. Це, за даними розробника, скорочує час від виявлення загрози до її знешкодження та зменшує навантаження на оператора.
Основні характеристики SPYS:
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Німецька компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів SPYS, зокрема для боротьби з російськими реактивними дронами.
Віцепрезидент компанії Маттіас Лена повідомив, що на вихідних підписали лист про наміри щодо такого пакета. За його словами, SPYS створили Quantum Systems і WIY у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries, а виробництво можуть нарощувати на потужностях, уже створених для дрона-перехоплювача STRILA.
Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна випробовує п'ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Окремо Німеччина допомагатиме з дронами-перехоплювачами: вже підписано низку угод.