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Зеленський оголосив про історичну домовленість з Німеччиною на понад 8 мільярдів євро

22:22 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський оголосив про історичну домовленість з Німеччиною на понад 8 мільярдів євро Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Getty Images)
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4 жовтня Україна та Німеччина підписали нову історичну домовленість, яка посилить позиції Києва та Берліна на світовій арені.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави публічно висловив вдячність канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, який разом зі своєю делегацією сьогодні прибув до Києва.

За словами Зеленського, у межах цього візиту вдалося домовитися про дійсно важливі речі для обох країн.

"Дійсно важливий, хороший, сильний візит з точки зору історичної домовленості - загальної домовленості на 8,5 мільярда євро. І ми дуже вдячні за підтримку", - наголосив президент.

Зеленський звернув увагу, що наразі не лише Німеччина допомагає Україні, а й Україна ділиться своїми знаннями, досвідом, а також робить замовлення та залучена до спільного виробництва.

Як пояснив глава держави, йдеться про нові робочі місця як у ФРН, так і в Україні.

На цьому тлі Зеленський підтвердив, що Київ і Берлін планують разом активно працювати в багатьох різних напрямах.

Президент уточнив, що загалом 4 жовтня Україна та Німеччина підписали 15 угод.

Серед ключових домовленостей:

  • нове насосне обладнання Siemens Energy для підтримки "Нафтогазу" під час війни;
  • велике замовлення на системи ППО IRIS-T від Diehl;
  • робота над нарощуванням виробництва ракет для Patriot у Німеччині;
  • співпраця щодо Freya у сфері протиповітряної оборони;
  • замовлення радарів Hensoldt для виявлення ворожих цілей;
  • контракт з FFG на постачання патронів орієнтовно на 2 млрд євро;
  • домовленості з Amprion, Steag та Energo для проходження зимового періоду.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Мерц публічно звернувся до російського диктатора Володимира Рутіна під час візиту до Києва.

А Зеленський заявив, що досі намагається отримати німецькі Taurus.

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