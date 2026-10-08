Против "реактивов" на скорости 480 км/ч: какие характеристики дрона-перехватчика SPYS

Для чего предназначен SPYS

SPYS разработан для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА. По замыслу разработчиков он должен защищать позиции, мобильные подразделения и критическую инфраструктуру. Высокая летная скорость позволяет быстро сократить расстояние до цели и перехватить ее до входа в защищенную зону.

Платформа поддерживает автоматический взлет, автономную навигацию в район перехвата и терминальную наводку с использованием ИИ. Доступны конфигурации с дневной или тепловизионной камерой, поэтому дрон может работать в разное время суток.

Также его можно интегрировать с собственным программным обеспечением Wiy, радарами и другими источниками целеуказания. Это, по данным разработчика, сокращает время от обнаружения угрозы до ее обезвреживания и уменьшает нагрузку на оператора.

Основные характеристики SPYS:

максимальная скорость полета: 480 км/ч;

крейсерская скорость: 200-250 км/ч;

тактическая дальность: 15 км;

максимальная дальность полета (пройденное расстояние): 30 км;

максимальная продолжительность полета: 10 мин;

скорость подъема: 55 м/с;

максимальная высота полета: 4000 м;

вес боевой части: 300 г;

тип камеры: тепловизионная или дневная.

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