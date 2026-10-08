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Против "реактивов" на скорости 480 км/ч: какие характеристики дрона-перехватчика SPYS

11:47 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: перехватчик SPYS (WIY Drones)

Дрон-перехватчик SPYS компании WIY разгоняется до 480 км/ч и предназначен для быстрого уничтожения маневренных воздушных целей. Он способен автономно взлетать, самостоятельно лететь в зону перехвата и наводиться на цель с поддержкой искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WIY Drones.

Для чего предназначен SPYS

SPYS разработан для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА. По замыслу разработчиков он должен защищать позиции, мобильные подразделения и критическую инфраструктуру. Высокая летная скорость позволяет быстро сократить расстояние до цели и перехватить ее до входа в защищенную зону.

Платформа поддерживает автоматический взлет, автономную навигацию в район перехвата и терминальную наводку с использованием ИИ. Доступны конфигурации с дневной или тепловизионной камерой, поэтому дрон может работать в разное время суток.

Также его можно интегрировать с собственным программным обеспечением Wiy, радарами и другими источниками целеуказания. Это, по данным разработчика, сокращает время от обнаружения угрозы до ее обезвреживания и уменьшает нагрузку на оператора.

Основные характеристики SPYS:

  • максимальная скорость полета: 480 км/ч;
  • крейсерская скорость: 200-250 км/ч;
  • тактическая дальность: 15 км;
  • максимальная дальность полета (пройденное расстояние): 30 км;
  • максимальная продолжительность полета: 10 мин;
  • скорость подъема: 55 м/с;
  • максимальная высота полета: 4000 м;
  • вес боевой части: 300 г;
  • тип камеры: тепловизионная или дневная.

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Немецкая компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, в том числе для борьбы с российскими реактивными дронами.

Вице-президент компании Маттиас Лена сообщил, что на выходных подписали письмо о намерениях по поводу такого пакета. По его словам, SPYS создали Quantum Systems и WIY в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries, а производство могут наращивать на мощностях, уже созданных для дрона-перехватчика STRILA.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина испытывает пять моделей скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Отдельно Германия будет помогать с дронами-перехватчиками: уже подписан ряд соглашений.

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