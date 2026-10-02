Україна зможе зробити 400 перехоплювачів реактивних "Шахедів" до кінця жовтня

Як це повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times .

За його словами, до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 штук однієї з цих моделей. Ще чотири розробки поки залишаються на етапі випробувань.

Чого не вистачає для виробництва

Зеленський зазначив, що в змаганні з російськими дронами виникають перешкоди. Зокрема, перехоплювачам бракує двигунів.

Фото: Зеленський розповів про стан розробок перехоплювачів для реактивних "Шахедів" (інфографіка РБК-Україна)

"Двигуни - це ключ до успіху, ми справді імпортуємо багато двигунів. Є певна кількість двигунів нашого виробництва, але цього недостатньо", - сказав він.

Нагадаємо, у вересні глава Кремля Володимир Путін наказав армії відмовитися від усіх правил війни.