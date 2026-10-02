Україна зможе зробити 400 перехоплювачів реактивних "Шахедів" до кінця жовтня
Україна поспішає створити швидкісний дрон-перехоплювач, здатний збивати російські реактивні літаки. Зараз випробовують п'ять таких розробок.
Як це повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.
За його словами, до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 штук однієї з цих моделей. Ще чотири розробки поки залишаються на етапі випробувань.
Чого не вистачає для виробництва
Зеленський зазначив, що в змаганні з російськими дронами виникають перешкоди. Зокрема, перехоплювачам бракує двигунів.
"Двигуни - це ключ до успіху, ми справді імпортуємо багато двигунів. Є певна кількість двигунів нашого виробництва, але цього недостатньо", - сказав він.
Нагадаємо, у вересні глава Кремля Володимир Путін наказав армії відмовитися від усіх правил війни.
Зеленський повідомив, що українські спецслужби дізналися про це з перехоплених розмов, а Росія в той час посилила атаки на Київ.
Також ми писали, що реактивні "Шахеди" пропонують збивати не лише перехоплювачами, а й ракетами.
Українська рада зброярів зазначила, що 55-60% збитих дронів - це робота авіації та зенітних ракет, проте ракет бракує.