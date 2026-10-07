США додатково замовили 1320 українських FPV-дронів F10 в межах Drone Dominance

Американські військові додатково замовили в української компанії F-Drones 1320 ударних FPV-дронів F10 в межах програми Drone Dominance, яка реалізується для Пентагону. За обсягом додаткового замовлення компанія посідає друге місце серед учасників першого етапу програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис F-Drones .

Що відомо про додаткове замовлення

У F-Drones вважають, що друге місце за обсягом додаткового замовлення серед учасників першого етапу програми Drone Dominance є визнанням того, що українські дрони відповідають найвищим стандартам якості.

Термін виконання замовлення на додаткове постачання F10 - до кінця листопада.

Що відомо про експорт і виробництво

За словами СЕО F-Drones Станіслава Хутора, наразі компанія проходить усі необхідні експортні процедури та погодження.

"Розраховуємо своєчасно отримати український дозвіл, щоб виконати контракт вчасно. Виробничі потужності F-Drones дозволяють виконувати додаткові замовлення без шкоди для постачань на фронт. Українські захисники отримують наші дрони вчасно і у повному обсязі", - зазначив він.

F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 дронів, яку замовляли американські військові в межах Drone Dominance, відправили до Пентагону в липні. На американському ринку компанію F-Drones представляє UDD Tech Corp.

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