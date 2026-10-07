США додатково замовили 1320 українських FPV-дронів F10 в межах Drone Dominance
Американські військові додатково замовили в української компанії F-Drones 1320 ударних FPV-дронів F10 в межах програми Drone Dominance, яка реалізується для Пентагону. За обсягом додаткового замовлення компанія посідає друге місце серед учасників першого етапу програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис F-Drones.
Що відомо про додаткове замовлення
У F-Drones вважають, що друге місце за обсягом додаткового замовлення серед учасників першого етапу програми Drone Dominance є визнанням того, що українські дрони відповідають найвищим стандартам якості.
Термін виконання замовлення на додаткове постачання F10 - до кінця листопада.
Що відомо про експорт і виробництво
За словами СЕО F-Drones Станіслава Хутора, наразі компанія проходить усі необхідні експортні процедури та погодження.
"Розраховуємо своєчасно отримати український дозвіл, щоб виконати контракт вчасно. Виробничі потужності F-Drones дозволяють виконувати додаткові замовлення без шкоди для постачань на фронт. Українські захисники отримують наші дрони вчасно і у повному обсязі", - зазначив він.
F10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Першу партію з 2000 дронів, яку замовляли американські військові в межах Drone Dominance, відправили до Пентагону в липні. На американському ринку компанію F-Drones представляє UDD Tech Corp.
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Раніше РБК-Україна повідомляла, що F-Drones першою в Україні отримала дозвіл на експорт дронів. СЕО компанії Стас Хутор розповів, що йдеться про FPV-дрон F10, модифікацію якого, створену на базі системи, що використовується українськими військовими з 2024 року, адаптували до вимог конкурсу Drone Dominance Program. Також він говорив, що компанія планує перейти до моделі ліцензування технології та збирання F10 безпосередньо у США.
Крім того, як повідомляли РБК-Україна, F10 вийшов у фінал першого етапу Drone Dominance, посівши шосте місце з 72,9 бала зі 100 можливих. Переможцем першого етапу став волоконно-оптичний дрон Shrike 10 Fiber української компанії SkyFall.